Первый уволенный при новом руководстве ГУ МВД Петербурга сотрудник требует 100 тысяч, секретную должность и допуск к гостайне

В Петербурге зарегистрирован первый иск бывшего сотрудника ГУ МВД Петербурга и области из числа уволенных после смены руководства. Ревизор Юрий Крымов оценил моральные страдания в сто тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 30 октября Санкт-Петербургский горсуд провел первое слушание по делу Крымова против ГУ МВД. До апреля 2019 года он работал бухгалтером-ревизором Контрольно-ревизионного управления, но был уволен не по своей воле. Основанием послужили якобы допущенные нарушения режима секретности.

Сотрудник не согласился с позицией руководства главка. Он хочет через суд вернуться на секретную должность, взыскать с ГУ МВД компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и добиться допуска к государственной тайне по третьей форме. Юридические заботы обошлись Крымову еще в 86 тысяч рублей, свои издержки он тоже просит переложить на недавнего работодателя. По мнению истца, режим секретности он не нарушал.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что такое дело действительно рассматривается в Горсуде. Оно поступило из Невского райсуда по подсудности как связанное с государственной тайной. Следующее заседание состоится 14 ноября.

С февраля 2019 года петербургский главк подвергался кадровой реформе. Многие важные посты не только в ГУ МВД, но и в территориальных подразделениях заняли выходцы из Москвы.



