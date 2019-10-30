Наркотик в мороженице: супруги из Петербурга с выдумкой подошли к семейному наркобизнесу

В Петербурге арестованы драгдилеры, которые «фасовали» психостимуляторы в бытовые приборы. Прежде чем отправителей белой соли в бандеролях вычислили, они разослали 15 кг товара по всей стране.

О задержании и аресте супружеской пары из Северной столицы 30 октября сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. Стимулятор психики прятали в самых, казалось бы, не предназначенных к тому предметах: в мороженицу, сауну для лица, акустические колонки, шейдер для льда, электрический чайник. Посылки отправляли их адресатам различными курьерскими службами, работники которых не догадывались, что за бандероли везут.

«Посредством почтовой связи … было переправлено свыше 15 килограммов запрещенных веществ в города Дальневосточного, Южного, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов Российской Федерации», – отметила представитель ведомства.

«Заслуги» фасовщиков потянули на 15 уголовных дел, подозреваемых отправили в изолятор.





В МВД отметили роль Почты России в расследовании этого преступления.