Вечная музыка. Forbes опубликовал список знаменитостей, которые продолжают зарабатывать даже после смерти

Рейтинг самых высокооплачиваемых даже после смерти знаменитостей составил американский Forbes. Жутковатый список опубликован в преддверии Хэллоуина, 30 октября.

Возглавил рейтинг Майкл Джексон. Число прослушиваний песен короля поп-музыки за последнее время только выросло: 2,1 млрд в США по сравнению с 1,8 млрд год назад. Благодаря прибыли от каталога Mijac Music, шоу в Лас-Вегасе и долгосрочного контракта с Sony Джексон на протяжении семи лет подряд сохраняет титул самой высокооплачиваемой умершей знаменитости. Его доход составил 60 миллионов долларов.

Вторую строчку занял Элвис Пресли с 39 миллионами долларов. Замыкает тройку художник, автор серии комиксов Peanuts про мальчика Чарли Брауна и собаку Снупи Чарльз Шульц. Его доход составил 38 миллионов долларов.

Также в рейтинге гольфист Арнольд Палмер, музыкант Боб Марли, детский писатель Доктор Сьюз, Джон Леннон, Мэрилин Монро, Уитни Хьюстон.



