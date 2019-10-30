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30.10.2019 16:34
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Купчинская битва. Депутат МО №72 пытается оспорить назначение Павла Швеца главой совета

Депутат МО №72 от «Единой России» Игорь Артемьев подал в суд на муниципальный совет. Народный избранник пытается оспорить назначение Павла Швеца главой совета, пишут «Новости Купчино». Соответствующее исковое заявление 30 октября зарегистрировал Фрунзенский районный суд Петербурга.

По итогам выборов 8 сентября команда Партии роста во главе с Павлом Швецом получила 15 из 20 мандатов. Ранее депутату МО Вячеславу Кулекину поступали угрозы и настойчивые предложения сложить мандат в обмен на деньги или должность.

В иске (есть в распоряжении редакции) Артемьев оспаривает семь решений, которые были приняты советом на первом заседании нового созыва 25 сентября. Они касаются избрания Павла Швеца председательствующим на заседании, признания регламента совета утратившим силу, избрания счетной комиссии и ее председателя, выдвижения и избрания Павла Швеца на пост главы совета.

По мнению истца, первое заседание было проведено с нарушением регламента, как и принятые на нем решения. В качестве обеспечительных мер депутат от «Единой России» просит суд приостановить действие решения совета о признании регламента утратившим силу и избрании Швеца главой. Исковое заявление пока не принято к производству.

«Первое заседание нашего муниципального совета было созвано в полном соответствии с уставом, по инициативе большинства депутатов, – прокомментировал претензии Артемьева Павел Швец. – Главной целью экстренного заседания было не допустить регистрации поправок в устав, которые инициировали единороссы предыдущего созыва. Если бы мы срочно не отозвали из минюста документы, работа депутатов была бы заблокирована, как это произошло в МО «Литейный округ». Поправки, напомним, предусматривали увеличение кворума заседаний совета с 11 до 17 депутатов.


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