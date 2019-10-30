Минус два, тринадцать в уме. Еще одно дело о домогательствах в отношении Кевина Спейси закрыто

Окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл дело в отношении Кевина Спейси из-за смерти истца. Это второе за год дело, которое так и не дошло до суда. Всего с 2017 года пятнадцать человек обвинили голливудскую звезду в сексуальных домогательствах.



«Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Поэтому дело было закрыто», — сообщают РИА Новости 30 октября со ссылкой на американских коллег.









Ранее истец, который работал массажистом, заявлял, что Спейси домогался его прямо во время сеанса массажа у актера дома в Калифорнии в октябре 2016 года.



