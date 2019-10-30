Происшествия
Минус два, тринадцать в уме. Еще одно дело о домогательствах в отношении Кевина Спейси закрыто
Окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл дело в отношении Кевина Спейси из-за смерти истца. Это второе за год дело, которое так и не дошло до суда. Всего с 2017 года пятнадцать человек обвинили голливудскую звезду в сексуальных домогательствах.
«Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Поэтому дело было закрыто», — сообщают РИА Новости 30 октября со ссылкой на американских коллег.
Ранее истец, который работал массажистом, заявлял, что Спейси домогался его прямо во время сеанса массажа у актера дома в Калифорнии в октябре 2016 года.
Справка:
Летом прокуратура Массачусетса закрыла дело против Спейси после того как 21-летний Уильям Литтл, который заявлял, что подвергся домогательствам со стороны актера в 2016 году. Он добровольно отказался от гражданского иска, поданного в суд США в конце июня.