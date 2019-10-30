Чтобы сбежать со свидания, мужчина прошёл 10 км, угнал машину, устроил ДТП и снова побрёл пешком

Виновным в угоне признан 45-летний вологжанин: решение по его делу вынес суд в Грязовце. Автомобиль мужчине понадобился не для того, чтобы просто покататься. Ему необходимо было вернуться домой после неудачного свидания в поселке Вохтога. По мнению защитника, мужчина совершил преступление в целях собственной безопасности.

Дело было летом. По информации объединенной пресс-службы судов Вологодской области, 30 июня вологжанин приехал в Вохтогу на свидание с женщиной, с которой познакомился в интернете. Утром он выпил с друзьями женщины, потом пошёл спать, а проснувшись, обнаружил, что из кошелька пропали деньги. Тем временем пришли друзья женщины, избили его, отобрали телефон, и он убежал из квартиры.

«Один из них побежал за ним, во дворе догнал, ударил, показал направление, где находится отделение полиции. Из отделения полиции на его стук вышли полицейские, которые показали, в какой стороне находится Вологда. Он пошел, проезжающий патруль подвез его до перекрестка в Вохтоге, – пишет пресс-служба судов. – Он прошел пешком около 10 км. Все время по пути его движения взад-вперед медленно двигалась одна и та же машина, он опасался, что его ищут, и свернул в деревню».

В посёлке Ильинское в одном из дворов стоял открытый «Опель», мужчина сел в него и решил поспать. Затем он снова увидел на дороге медленно проезжавшую машину, испугался, что его могут найти, завел «Опель» и поехал в сторону Вологды. При этом чувствовал себя мужчина плохо. На 26-м километре дороги Вологда — Ростилово он съехал в кювет, не справившись с управлением. Там он машину бросил и пошёл пешком. Угнанный «Опель» обнаружили инспекторы ДПС. Вскоре был задержан и подозреваемый.





Подсудимый полностью признал вину и отремонтировал «Опель». Суд, однако, не согласился с защитой в том, что вологжанин был вынужден совершить преступление в целях собственной безопасности. В итоге ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.