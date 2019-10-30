«Северный поток-2» смогут завершить до конца года. Дания последней в ЕС дала добро на строительство российского газопровода

Датские власти согласовали строительство газопровода из России в Германию на своей территории после оценки двух проектов.

«Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», – об этом 30 октября сообщается на сайте ведомства.

В решении властей также отмечается, что выбор был сделан между двумя маршрутами протяженностью 147 км и 164 км. В итоге предпочтение было отдано короткому северо-западному маршруту, так как он представлял «наименьший риск и воздействие с точки зрения экологии и безопасности».

В начале октября СМИ предполагали, что Дания, которая была последней страной, не согласовавшей маршрут «Северного потока-2», даст разрешение на строительство. Все это время энергетическое агентство страны оценивало влияние российского проекта на экологию. Ранее власти России, Финляндии, Швеции и Германии выдали разрешения на реализацию проекта.



