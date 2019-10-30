«Северный поток-2» смогут завершить до конца года. Дания последней в ЕС дала добро на строительство российского газопровода
Датские власти согласовали строительство газопровода из России в Германию на своей территории после оценки двух проектов.
«Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», – об этом 30 октября сообщается на сайте ведомства.
В решении властей также отмечается, что выбор был сделан между двумя маршрутами протяженностью 147 км и 164 км. В итоге предпочтение было отдано короткому северо-западному маршруту, так как он представлял «наименьший риск и воздействие с точки зрения экологии и безопасности».
В начале октября СМИ предполагали, что Дания, которая была последней страной, не согласовавшей маршрут «Северного потока-2», даст разрешение на строительство. Все это время энергетическое агентство страны оценивало влияние российского проекта на экологию. Ранее власти России, Финляндии, Швеции и Германии выдали разрешения на реализацию проекта.
Справка:
В октябре «Газпром» сообщил, что на 83% завершил строительство газопровода «Северный поток-2». К настоящему моменту по дну Балтийского моря уложено более 2 тыс. км газопровода.
Газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода протяженностью 1224 км каждая. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд.