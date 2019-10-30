Завершили к холодам. Проспекты Энгельса и Непокоренных отремонтировали

Замена дорожного покрытия на проспектах Энгельса и Непокоренных завершилась. Средства на ремонт этих дорог были выделены Смольным дополнительно только в конце августа, поэтому заканчивать работы пришлось в непростых погодных условиях.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Как сообщили «Фонтанке» в СК «Орион плюс» 30 октября, которая является подрядчиком на обеих магистралях на севере города, основные работы уже закончены. По контракту в качестве дедлайна обозначено 15 ноября, но в осенний период чем раньше будет уложен асфальт, тем лучше.

Историческое место

Проспект Непокоренных отремонтировали практически весь — 3,5 км от площади Мужества до Меншиковского проспекта, дальше — развязка с Пискаревским и Шафировским. Было снято и вывезено более 80 тыс. кв. м старого асфальта, на его место уложено новое, современное асфальтобетонное покрытие. До 15 ноября предстоит еще уложить 30 тыс. кв. м нового покрытия на тротуары, нанести новую разметку, выполнить благоустройство прилегающих территорий. Работы на проезжей части велись по полосам, чтобы не перекрывать полностью движение.

Проспект Непокоренных появился на карте города к 20-й годовщине снятия блокады Ленинграда, в 1964 году, и включил в себя Большую Спасскую дорогу и Большую Пискаревскую дорогу. В этом году отмечается уже 75-летие снятия блокады, и обновление магистрали, на которой находится Пискаревское кладбище, достаточно символично.





Нужно отметить, что в этом году дороги в северных районах ремонтируют достаточно масштабно. Так, в сентябре завершили ремонт на всем протяжении Гражданского проспекта.

Дорога на север

Самый длинный городской проспект — Энгельса — протянулся на 11 км. Ремонт затронул примерно треть магистрали — 3,7 км от Новосильцевского переулка (здесь проспект, кстати, берет свое начало, а не на Светлановской площади, как считают многие) до Северного проспекта.

Как сообщили в СК «Орион плюс», за два месяца, которые длился ремонт, рабочие сначала сняли почти 60 тыс. кв. м старого асфальта с проезжей части, а затем положили столько же нового. До середины ноября предстоит доуложить асфальт на более чем 15 тыс. кв. м — на тротуарах. 13 тыс. кв. м тротуаров покрыто бетонной плиткой. Также были заменены и переустановлены бордюрные камни, нанесена новая разметка. Для ремонта проезжей части в зоне трамвайных путей было привлечено специализированное предприятие — АО «НиК».

«Мы уложили около 18 тыс. кв м литого асфальта асфальтоукладчиком на рельсовом ходу, что обеспечило идеальную ровность покрытия на трамвайных путях, и выполнили более 35 тыс. м устройства прирельсового шва, – рассказывает генеральный директор АО «НиК» Владимир Нижегольцев. – Работа была организована так, чтобы не мешать автомобилистам двигаться по проспекту Энгельса. Поэтому мы приступали к работам в зоне трамвайных путей проспекта там, где ремонт проезжей части был уже завершен, дабы предотвратить образование «узких» мест, создающих пробки».

Проспект Энгельса — одна из основных магистралей, идущих на север города и напрямую, через Большой Сампсониевский проспект, связывающий его с центром. Движение здесь не прекращается ни днем, ни ночью, поэтому полностью закрыть треть проспекта для проезда автомобилей было нереально, особенно с учетом того, что в районе ремонтируется еще несколько улиц. А пробок на севере и без того хватает. Поэтому основные работы выполнялись дорожниками по ночам, чтобы уменьшить неудобства для горожан.





В истории проспекта Энгельса самый масштабный капитальный ремонт пришелся на 2004 – 2006 годы. Это было связано с аварийным состоянием проспекта, например вокруг трамвайных рельсов, которые проходят почти по всему проспекту, было полностью разрушено дорожное покрытие. Капремонт включал замену всех подземных инженерных коммуникаций, включая канализацию, водопровод, газопровод, и уже после укладывалось дорожное полотно.

Сейчас после текущего ремонта новый асфальт должен прослужить по гарантии от 2 до 4 лет, в зависимости от интенсивности движения на проезжей части, на тротуарах гарантия составит 7 лет.

Между тем сам проспект как отдельная улица в прошлом году отметил свое столетие — в 1918 году часть Выборгского шоссе, застраиваемая домами, получила название «улица Энгельса», а затем стала проспектом. Конечно, на волне переименований в постсоветское время возникали идеи и о том, чтобы Энгельса на кого-то в названии заменить. В частности, в 2012 году появилась идея назвать его проспектом Столыпина, но в итоге проект даже не выносился на официальное обсуждение.

Смотреть в новом окне Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Не было бы счастья

Почти 2,5 млрд рублей на дополнительный ремонт дорог Комитет по развитию транспортной инфраструктуры перебросил со строительства других дорожных объектов, не реализованных по той или иной причине. Найденные средства не оказались лишними — на сегодняшний день в нормативном состоянии находится лишь 64% городских улиц, а к 2024 году надо довести этот показатель до 85%. Многие магистрали нуждаются в текущем ремонте, и возможность провести его раньше, чем планировалось, оказалась весьма кстати.

Лот на ремонт в так называемых северных районах был разыгран в конце августа. Право отремонтировать 5 адресов за 850,5 млн рублей выиграла на аукционе СК «Орион Плюс». В перечень помимо проспектов Энгельса и Непокоренных вошли также улица Оптиков от Планерной до Шуваловского, Северный проспект между улицами Вавилова и Руставели, а также Северная площадь. Как сообщили в СК «Орион плюс», работы на Оптиков и на Северном завершатся не позднее 15 ноября.

Технологии против погоды

Теплая осень, которая выдалась в этом году, несколько упростила задачу дорожникам по завершению ремонта на городских магистралях. Но похолодание в конце октября и первый снег, безусловно, вызывают вопросы о том, как ведется ремонт при таких погодных условиях.

«Скорость остывания укладываемой асфальтобетонной смеси является одним из ключевых факторов, определяющих возможность ее качественной укладки и уплотнения в условиях пониженной температуры воздуха», – рассказывает главный инженер ООО «СК «Орион плюс» Камиль Гуляев. В компании отметили, что в связи с ухудшением погодных условий при асфальтировании используются горячие асфальтобетонные смеси от ведущих производителей региона с применением специальных химических добавок, которые позволяют укладывать асфальт при более низких температурах. Они снижают температуру смеси на 30 – 40 градусов, при этом нормативные требования остаются неизменными. Качество уплотнения асфальтобетона впоследствии проверяется лабораториями заказчика и подрядчика.

В целом, согласно нормативам, допустимо производить работы с горячими асфальтобетонными смесями с использованием химических добавок при температуре воздуха 0-5°С. Производители асфальтобетонных смесей, в свою очередь, утверждают, что добавки позволяют укладывать асфальт при температуре до минус пяти градусов, при этом добиваясь нормативного уплотнения асфальтобетона и не снижая его долговечности.