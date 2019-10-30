Разнообразный ноябрь в Пушкинском районе

В начале недели в Пушкине выпал первый снег, сразу почувствовалась близость зимы, появилось предвкушение Новогодних праздников.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"/ shutterstock.com

А пока школьники наслаждаются последними днями осенних каникул, взрослые организуют культурный досуг вечерами и на выходных. Тем более, в Пушкинском районе масса возможностей интересно и полезно проводить время.

На Царскосельских холмах, где ведётся строительство нового малоэтажного микрорайона, появляются новые спортивные комплексы и досуговые центры. Летом начал работать Пулковский спортивный кластер «Высота». Спорткомплекс работает без выходных и приглашает на занятия десятками видов спорта местных жителей всех возрастов. Осенью по соседству с ЖК «Образцовые кварталы» открылся развивающий центр «Домик Культуры». В субботу, 2 ноября, в «Домике Культуры» Театр теней представит спектакль «Три поросёнка» (0+).

Насыщенная программа планируется в Доме Молодежи «Царскосельский». В субботу, 2 ноября, в 19.00 театралов ждут на спектакль-комедию «Виновник торжества» (12+).

17 ноября, 12.00, воскресенье – начало представления «Красная Шапочка против Серого Волка» детского интерактивного театра «Фантазёры» (0+).

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Ещё одна детская постановка – «Три кота: Миу-Миу Шоу». 24 ноября, воскресенье, 12.00 (0+).

Мужской состав хора «Петербургские серенады» исполнит колыбельную медведицы, песню капитана, русские и белорусские народные песни 30 ноября, в субботу, в 12.00 (0+).

Пушкинский дом культуры ждёт гостей 3 ноября в 12.00 на «Ледовое шоу» от «Сочинского цирка на льду». В программе фигуристы, жонглеры, фокусники, иллюзионисты, воздушные гимнасты, силовые гимнасты, акробаты, дрессированные животные: сибирская рысь, обезьяны, тигровые питоны, удавы, дикобраз, игуана, двухметровый крокодил и другие. Для детей от 4 лет вход бесплатный в сопровождении взрослого (0+).

Здесь же 8 ноября в 18.00 состоится концертная программа, посвященная 90-летию Народной артистки СССР Александры Пахмутовой «Светит незнакомая звезда» (12+).

С 6 ноября на зимний режим работы переходит Павловский парк. Это значит, что полюбоваться его Колоннадой Аполлона, Пиль-башней, Большой каменной лестницей можно бесплатно.

Свободный вход в Екатерининский парк – главный парк музея-заповедника «Царское Село» – с 21 октября. Напомним, что в состав музея также входят Александровский и Баболовский парки. В Александровском парке после реставрации открыты неоготические павильоны «Арсенал» и «Шапель». Дворцово-парковые комплексы Пушкина и Павловска впечатляют своей историей, красотой и масштабом, невзирая на сезон и погоду (0+).





Выставка «Бесценные дары – свидетели прошлого» открыта в Музее Великой войны до 24 ноября 2019 года. На экспозиции представлены более 1000 предметов, связанных с трагическими военными событиями начала прошлого века. Экспонаты передавали в дар музею со всего мира (0+).

Любители географии могут принять участие во Всероссийской акции «Большой этнографический Диктант» первого ноября в Центральной районной библиотеке им. Мамина-Сибиряка. Чтобы проверить свой уровень этнографической грамотности, надо предварительно записаться.

3 ноября в воскресенье, 15.00, в библиотеке на Красносельском шоссе пройдёт лекция Виталия Васяновича «Как расслабиться и получать удовольствие от психотерапии». Магистр психологии и популяризатор науки Виталий Васянович расскажет, когда следует обращаться к психотерапевту, в каких случаях можно обойтись визитом к психологу и как избежать сомнительного удовольствия от встречи с некомпетентным специалистом (16+).

6 ноября в 11.00 в Павловской детской библиотеке пройдет беседа с дошкольниками о животных, обитающих в Павловском парке (6+).

13 ноября в 17.30 клуб «Отечество» приглашает на лекцию историка Дмитрия Трошина о Детском Селе времен гражданской войны, о наступлении генерала Юденича на Петроград (12+).

В музейно-вставочном комплексе «Павловск» 17 ноября в 12.00 можно посетить концерт музыкантов, обучающихся в училище им. Римского-Корсакова, а в 13.00 лекцию «Два праздника императрицы Екатерины II: Игра в карты на чердаке. Карусели на Дворцовой площади» (12+).

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