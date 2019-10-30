Почувствуй себя человеком. Соколы слетали в Узбекистан на зафрахтованном лайнере

Забавный видеоролик набирает просмотры в Сети: минутное видео посвящено комфортабельной перевозке хищных птиц на авиалайнере. Сопровождающим их людям в буквальном смысле пришлось жаться по бокам.

Кадры появились в telegram-каналах и на Youtube 29 октября. Зритель видит необычную картинку: в салоне самолета, предположительно «Узбекских авиалиний», путешествуют хищные птицы. Их десятки, и все сделано для их комфортного и удобного перемещения по воздуху: кресла освобождены от прочих пассажиров, обтянуты целлофаном, между ними установлены специальные жердочки для пернатых. Сами птицы в специальных клобучках — головных уборах для спокойствия хищников: глаза закрыты, они ничего не видят, только клюв торчит наружу. Крылатые пассажиры «Узбекских авиалиний» красивы, величавы и, в общем, даже вызывают зависть.

Люди в кадре, впрочем, есть. Они занимают куда более скромное место — по другой стороне борта. Колоритная южная одежда выдает принадлежность к арабским странам.

Можно предположить, что экзотический борт имеет отношение к наследному принцу Дубая шейху Хамдану бин Мухаммеду аль-Мактуму. В прессе есть информация о его посещении Узбекистана в середине октября: королевская особа приняла участие в соколиной охоте. Принц даже упомянул о путешествии в Среднюю Азию в своем аккаунте в Twitter. «Спутник в Узбекистане» добавляет, что королевская семья вообще любит устраивать птичью охоту в Узбекистане, это происходит раз в несколько лет.



