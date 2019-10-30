Закон о пропаганде наркотиков в Сети вернут авторам. В думе назвали документ «пиар-ходом»

«Пиар-ходом» эсеров назвал внесение законопроекта о наказании за пропаганду наркотиков глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Народный избранник заявил, что документ вернут авторам. Да и нельзя назвать сегодняшнее событие формально внесением законопроекта, добавил он.

«Они (законопроект фактически) не внесли, потому что нет отзывов (кабмина и Верховного суда). Законопроект считается невнесенным. Второе – они внесли (поправки в УК) вместе с КоАПом (одним законопроектом), это тоже запрещено», – приводит слова Крашенинникова 30 октября РИА Новости.

Глава профильного комитета добавил, что единственный возможный путь — вернуть «Справедливой России» законопроект. Крашенинников считает: внесение документа — «пиар-ход», так как авторы прекрасно знают, как необходимо вносить законопроекты. Они лишь хотели привлечь внимание.

Напомним, сегодня на сайте нижней палаты парламента появилась информация, что фракция СР предлагает наказывать за пропаганду наркотиков штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 5 лет. Если же пропаганда осуществляется в интернете или СМИ, то в качестве наказания предлагается штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 7 лет.





В Кремле поспешили заявить, что внесённый документ не имеет отношения к инициативе Владимира Путина о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети.