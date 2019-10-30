Понавезут. В длинные выходные ОЖД запустит дополнительные «Ласточки» из столицы и обратно

На праздничные дни ноября железная дорога назначила дополнительные «Ласточки» Москва – Санкт-Петербург – Москва. Причем в первые дни только из Москвы, а в конце длинных выходных обратно в столицу.

Как сообщает 30 октября пресс-служба ОЖД, увеличение количества электричек повышенной комфортности связано с повышенным спросом.

Так, чтобы проверить на практике, пить в Питере или нет, 1 ноября дополнительная «Ласточка» привезет гостей с Ленинградского вокзала Москвы в 12.32 и прибудет на Ладожский в Петербурге в 21.07. Предполагается, что останавливаться электричка будет только в Твери, Вышним Волочке, Бологом, Окуловке и Малой Вишере.

На следующий день с того же столичного вокзала выдвинется в 7.50 «Ласточка» , которая «приземлится» в 14.42 уже на Московском вокзале. Промежуточные остановки почти те же, только последняя изменится с Малой Вишеры на Чудово.





Обратно дополнительные электропоезда: 2 ноября в 7.45 с Московского с прибытием в 14.59 на Ленинградский, и 4 ноября в 10.17 с Московского к 17.23 опять же на Ленинградский.

Продажа билетов на дополнительные поезда «Ласточка» сообщением Москва – Санкт-Петербург – Москва уже открыта.