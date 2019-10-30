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Происшествия
30.10.2019 15:23
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Когда шиномонтажники не вывозят. На Литейном колесо убежало от легковушки

Одно важное правило для автомобилистов, открывающих зимний сезон, мы не упомянули в списке «советов на скользкую тему». После переобувки в шиномонтаже следует проверить, всё ли в порядке с гайками и болтами на дисках.

Небольшой инцидент днём 30 октября затруднил движение на Литейном проспекте, 32: у автомобиля на ходу отлетело колесо. «Проверяйте, как прикручивают колёса на шиномонтаже, бедняга ловил сейчас одно на Литейном», – пишет очевидец Володя в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «После затяжки пневмопистолетом колёс в сервисе/шиномонтаже требуйте протяжку ручным ключом», – вторит ему Михаил.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

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Шиномонтажники работают сейчас в таком темпе, что вполне может страдать качество, отмечают в группе. Сотрудник СТО Сергей рассказывает, что на прошлой неделе такой же «пострадавший» приехал к ним на эвакуаторе; гайки ему, похоже, перетянули – шпильки срезало.


Проверять затяжку лучше тут же, на шиномонтаже, с помощью динамометрического ключа. «Динамометрический ключ обязателен после работы с колёсами, переобувка или замена колодок – неважно. Закон прав потребителя это регламентирует. Затяжка от 9 до 12 кг на каждый крепежный элемент (секретку не обязательно)», – пишет Александр и добавляет, что подтянуть гайки следует и после того, как машина пройдёт 80 – 100 километров после работ с колёсами.

 

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