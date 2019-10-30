«Это пирог для другого мероприятия». На поминках подали выпечку с наркотиками

Участникам поминального обеда в Германии по ошибке подали выпечку с наркотиками. Как пишет Die Welt, инцидент произошел в городе Росток.

Местные жители после похорон пришли по традиции в ресторан, где им подали кофе с пирогом. После этого 13 человек почувствовали тошноту и головокружение. В больнице, куда их доставили, медики обнаружили следы наркотиков в организме пострадавших.

Как выяснилось, в холодильнике ресторана хранились два пирога, работница их перепутала. Второй пирог приготовила дочь владелицы заведения «для другого мероприятия». В нем содержались наркотики. В отношении 18-летней девушки проводят проверку.



