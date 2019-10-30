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Власть
30.10.2019 15:02
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По просьбе главы ЦИК Путин поручил генпрокурору перепроверить жалобы на петербургскую муниципальную кампанию

Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору перепроверить жалобы, которые поступали в правоохранительные органы за время петербургской муниципальной кампании. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании 30 октября.

«По этому аспекту, выходящему за пределы наших полномочий, я обращалась за помощью к президенту. Президент дал поручение генпрокурору тщательно проверить и отреагировать на нашу озабоченность», – сказала она.

В ответ на выступление председателя петербургского избиркома Виктора Миненко о том, что комиссия не может вмешиваться в работу правоохранительных органов и потому не несет ответственности за то, что силовики не стали реагировать на нарушения во время кампании, Элла Памфилова напомнила о качестве самих обращений. 

«Для того, чтобы правоохранительные органы могли этим [рассмотрением обращений о нарушениях] заниматься всерьез...  От нас зависит, что мы туда направляем, с какими аргументами, с какими фактами, даем ли мы им основания серьезно заняться расследованием или даем основания закрыть дело за необоснованностью?» – заявила председатель ЦИК.

Ранее Элла Памфилова выражала недоумение из-за того, что ЦИК направил в правоохранительные органы 173 обращения по поводу нарушений на петербургских муниципальных выборах, но так и не получил ответа. Она также критиковала петербургский избирком, который куда менее активно жаловался на муниципальные комиссии силовикам — за всю кампанию он направил всего 23 материала. Руководитель городской комиссии Виктор Миненко разницу между числом обращений, инициированных ЦИК и петербургским избиркомом, объяснил «Фонтанке» так: «У нас шла вся работа в штатном режиме. Они [ЦИК] посчитали так нужным сделать, а мы посчитали по-другому». 



© Фонтанка.Ру
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