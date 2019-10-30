Маршрутка оставила без «лица» автобус на Балканской площади

Автобус и маршрутка не разъехались во Фрунзенском районе Петербурга днем 30 октября. Общественный транспорт не поделил площадь у станции метро «Купчино».

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Балканской площади столкнулись автобус «ЛиАЗ» 96-го маршрута (обслуживает ООО «ПИТЕРАВТО») и маршрутка ПАЗ. У последней, по словам очевидца, только «пара царапин», а вот 96-му повезло меньше: ему буквально оторвало спереди половину обшивки и лобового стекла.

В компании «Питеравто» «Фонтанке» подтвердили факт ДТП с их автобусом. Подробности произошедшего выясняются.



