Верховный суд разъяснил, как нельзя использовать амнистию капиталов в уголовных делах

Верховный суд разъяснил, что правоохранители не могут обернуть спецдекларацию об амнистии капиталов против её владельца и с её помощью доказывать его преступления. О решении стало известно ранее, оно было связано с делом бизнесмена Валерия Израйлита.

«Установлен абсолютный запрет… на использование в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу факта предоставления декларации», — говорится в опубликованном 30 октября разъяснении.

Декларация может использоваться в суде только с согласия того, кто ее подал.

«Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения», — пояснил Верховный суд.

Напомним, что так называемая амнистия капиталов проходит в России с 2015 года и подразумевает освобождение от ответственности по некоторым экономическим преступлениям после добровольного декларирования россиянами имущества, о котором они держали в неведении отечественные налоговые органы.



