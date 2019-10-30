Спасите наши суши. Петербургский стартап решил заработать на благотворительном движении по раздаче еды

Заявление сервиса Eatme о борьбе с пищевыми отходами в реальности больше похоже на маркетинговую уловку. Мимикрия позволяет получать комиссию до 25% от выручки кафе.

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Используя экозащитную терминологию, мобильное приложение Eatme предлагает порой лишь незначительные скидки, главная цель которых – завлекать клиентов в рестораны. «Фонтанка» выясняла, какие заведения Петербурга сегодня отдают излишки еды бесплатно, а какие лишь монетизируют лежалый товар. Агрегатор ресторанных скидок презентовал предприниматель из Петербурга Рудольф Ан. В июле 2019 года он подал заявки на регистрацию товарных знаков Eaty Eat, Eatme и #спасиеду, а в октябре начал сотрудничество с заведениями Москвы.

«В среднем рестораны выбрасывают 15 – 20% приготовленной еды, мы помогаем сводить этот показатель к минимуму. К инициативе по борьбе с food waste (пищевыми отходами. — Прим. ред.) присоединились уже 120 заведений Петербурга», – сообщается в пресс-релизе приложения.

Как сообщал Рудольф Ан в интервью BFM, за комиссию с продаж до 25% от выручки он предлагает заведениям продавать их неиспользованную еду. В рекламной кампании предприниматель использует терминологию популярного в Европе и России движения фудшеринга, призывая «спасать» еду.

Продвигая свое приложение, Рудольф Ан подчеркивает, что выступает за экологические инициативы по сортировке мусора, которым он научился во время жизни в Германии и Японии. В описании сервиса честно указывается, что «спасаемая» еда отдается не бесплатно, а лишь со скидкой. Однако тут же следует: «Пищевые отходы – один из наиболее опасных источников загрязнения планеты!» «Волнует будущее нашей планеты? Скачайте приложение Eatme прямо сейчас!» – пишет автор приложения.





Пользователям Eatme, к примеру, предлагается позавтракать со скидкой в 70% в одной из гостиниц Петербурга – питание обойдется в 360 рублей вместо 1200. Правда, съесть выбранную продукцию придется за последние 15 минут завтрака. Как рассказал сам Рудольф Ан, к финалу шведского стола приходит меньше всего гостей, а еды остается еще на 20 человек.

И это единственная из найденных «Фонтанкой» действительно больших скидок. Все остальные предложения – в пределах обычных для заведений общепита – 20 – 30%. Шаверма за 200 рублей вместо 240. Овсяное печенье за 38 рублей вместо 45. Лапша с тофу – за 184 рубля вместо 230. Английский сэндвич за 204 рубля вместо 240. Зачастую эти скидки доступны в течение всего дня (с 9:00 до 21:00), а не под вечер – как было бы логично ожидать в случае реального спасения нераспроданной еды.

Свои меню в электронном приложении представили также несколько булочных, пельменные в торговых центрах, британский паб. Из заявленных в пресс-релизе 120 заведений в понедельник вечером в приложении лишь 17, а в среду утром 18 действительно давали скидки, причем некоторые из них ставили в тупик: позиционирующий себя как экоответственный ресторан паназиатской кухни предлагает сразу шесть позиций со скидкой в ноль процентов.

Анонимный спонсор

Позиционирование проекта вызвало скепсис у заведений, которые отдают неиспользуемую еду бесплатно, без электронных приложений и лишнего пиара: по сути у Рудольфа Ана получился дополнительный канал продаж, который не имеет ничего общего с популярным движением по «спасению еды», говорит один из владельцев городских кафе. Другим Eatme напомнил сервисы по продаже купонов на услуги стоматологии, маникюра и тех же ресторанов.

Директор по развитию одной из сети булочных Петербурга Филипп Васильев рассказал «Фонтанке», что его пекарня производит около 1 тыс. изделий из хлеба ежедневно, поставляя фиксированное количество продукции в собственные кафе. Нераспроданным у сети остается около 2% товара.

«Сложно предугадать, что произойдет в течение дня. Мы для себя ввели сроки реализации, чтобы хлеб оставался свежим на витрине и быстро обновлялся на следующий день. При этом срок реализации и срок годности – это разные понятия. Если мы у себя списываем по сроку реализации, это не значит, что продукт пришел в негодность», – объясняет Филипп Васильев.





Излишки отдают бесплатно волонтерам из группы «ВКонтакте» «Фудшеринг "Отдам даром еду"» (58 тыс. подписчиков). Те, в свою очередь, находят представителей малообеспеченных семей и просто голодных жителей.

Бесплатную еду в группе называют «спасенной», нуждающихся – «спасателями». Объявления о раздаче продуктов однотипные: «Наш надежный Партнер приготовил вкусный и полезный набор еды для 1 спасателя. Забрать можно завтра, с 11-00, м. "Площадь Ленина"». Запись строго под постом». Прилагается также фото отдаваемой еды.

С волонтерами из группы фудшеринга сотрудничают, например, Калининская и Софийская овощебазы. По словам организатора группы «Фудшеринг "Отдам даром еду"» Александры Легкой, взаимоотношения строятся на личных договоренностях с предпринимателями. «Софийская база ежедневно предлагает волонтерам до 4 тонн овощей и фруктов, которые предполагается выбросить», – рассказала Александра Легкая.

Помимо хлебобулочных изделий и овощей в группе предлагаются и готовые обеды. Бренд производителя волонтеры тщательно закрашивают с помощью Photoshop, однако по виду упаковки продукции легко узнать одну из сетей городских кафе. Ее представитель отказался комментировать «Фонтанке» бесплатную раздачу еды, сославшись на то, что его «социальная миссия не предполагает рекламы».

Списали и спасли

Основатель проекта Eatme Рудольф Ан утверждает, что действия подобных кафе находятся на грани закона: «Что касается фудшеринга, рестораны не могут этим заниматься, потому что еду просто так раздавать нельзя».

С ним частично согласились в петербургском управлении Роспотребнадзора. «Это делать не рекомендуется, потому что мы не знаем, как продукт будут перевозить и в каких условиях, соблюден ли температурный режим, как он будет упакован. К примеру, если блюдо готово, оно должно реализовываться в течение 1,5 часа. И такие нормы есть по каждому продукту отдельно. Точки питания должны соблюдать санитарное законодательство, чтобы было здоровое общество и никто не отравился», – рассказала «Фонтанке» сотрудник ведомства.

Представитель другого движения «Фудшеринг. Россия» Анна Кирилловская сообщила «Фонтанке», что ее организация работает даже со списанной продукцией. Волонтер отказалась называть поставщиков еды, уточнив, что их организация работает с продуктовыми базами, торговыми сетями и ресторанами.



«Мы спасаем только еду, срок годности которой заканчивается либо сегодня закончился. Сегодняшние списания спасаем в основном. Наши волонтеры полностью берут на себя ответственность, и если кто-то отравился, это уже их (волонтеров) проблемы. Допустим, сегодняшний бутерброд лучше съесть сегодня. Если мы с ним проходили неделю и он испортился, то это вина волонтеров», – говорит Анна Кирилловская. Представитель движения затруднилась ответить, законно ли раздавать списанную продукцию. «Я не в курсе, уточните у тех, кто занимается законодательством», – добавила она.

В марте 2019 года петербургские депутаты инициировали разработку законопроекта о стимулировании торговых точек к «спасению» еды. Парламентарии направили обращение руководителю местного управления Роспотребнадзора Наталье Башкетовой с просьбой дать оценку идее. В управлении на момент публикации не прокомментировали «Фонтанке» судьбу инициативы.

Юлия Куликова,

специально для «Фонтанки.ру»