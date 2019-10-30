Столкнувшийся с лосем «Аллегро» продолжил путь в Петербург. Он опаздывает на два часа

Скоростной поезд «Аллегро» №784 Хельсинки – Петербург снова в пути после столкновения с лосем.

«Аллегро» №784 из Хельсинки в Санкт-Петербург выйдет из Коуволы примерно на 2 часа позже из-за наезда на животное», – рассказали 30 октября в финской железнодорожной компании VR.

Столкновение произошло примерно в 12:30. После этого на место выехала спасательная бригада.

Финские железнодорожники констатируют, что из-за ЧП состав выбился из графика на 134 минуты.

Вчера график скоростного железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией был сбит из-за обесточенной сети в Суоми. Полностью восстановить движение поездов финские железнодорожники смогли только сегодня утром.



