«Подготовьтесь морально». Финские пограничники предупредили о серьёзных пробках на предстоящих выходных

На длинных выходных со 2 по 4 ноября на финляндско-российской границе ожидается большой наплыв автомобилистов. Об этом сообщает пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии.

По прогнозам пограничников, предстоящие три дня займут второе место по интенсивности пассажиропотока в 2019-м году.

«Подготовьтесь морально к большому потоку машин на границе, запаситесь временем и терпением для прохождения контрольных мероприятий. По возможности, выбирайте более спокойные часы суток для следования через границу. Среди петербуржцев пункт пропуска «Нуйямаа-Брусничное» традиционно пользуется большой популярностью, но не стоит забывать о наличии двух соседних к нему пропускных пунктов – «Ваалимаа-Торфяновка» и «Иматра-Светогорск», – напомнил заместитель командира пограничного отряда подполковник Юха Кивеля.









Напомним, что в Финляндию из-за заморозков пускают на шипованных шинах уже сейчас



