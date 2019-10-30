«Так и будете лежать по норкам и думать, как на каждого хозяин посмотрит». ЦИК призвал петербургский избирком не проводить реформу формально

Руководители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) призвали петербургских коллег не подменять реальную работу по очищению электоральной системы города формальными мерами. Так в ЦИКе отреагировали на анонсированные планы увеличить число территориальных избирательных комиссий (ТИКов) в Петербурге и впоследствии возложить на них полномочия комиссий муниципальных.

«Передача полномочий в ТИКи — это не самоцель. Главное, чтобы в ТИКах не оказались те же самые фальсификаторы, которые сидели в избиркомах муниципалитетов», – заявила на заседании 30 октября председатель ЦИК Элла Памфилова.

Члены комиссий, констатировала Памфилова, «должны зависеть исключительно от закона, а не от местных руководителей разного уровня и депутатов».

«Есть муниципальные избиркомы, которые, как священные коровы, пасутся на поле фальсификаций, административного давления и беспредела, – заявила она. – Если вы не выявите причинно-следственные связи [зависимости избиркомов от представителей элиты], все ваши даже самые лучшие намерения – вся работа — рухнет. Поэтому не закрывайте глаза на причины, из-за которых такая система сложилась».





«Если вы внутри не придете к консолидированному решению, что в основе вашей работы лежит закон, а не обслуживание клановых интересов... То так и будете лежать по своим норкам и думать, как на каждого хозяин посмотрит», – согласился зампред ЦИК Николай Булаев.

В петербургском избиркоме, проанализировав прошедшую кампанию, пришли к выводу: в тех случаях, когда полномочия муниципальных избиркомов брали на себя комиссии территориальные, выборы проходили штатно. Однако Николай Булаев поспорил с этим тезисом. «ТИКи, на которые были возложены полномочия муниципальных комиссий, тоже работали небезупречно. И имея возможность воздействовать на ТИКи, петербургская комиссия не воспользовалась правом действовать более жестко», – заявил он. Его точку зрения разделила и Элла Памфилова: «В "Купчино" полномочия были возложены на территориальный избирком. Лучше стало? Нет».

Проанализировать причины практики, когда члены избирательных комиссий муниципалитетов зависимы от «местных князьков» и работают в их интересах, «Фонтанка» уже просила председателя Горизбиркома Виктора Миненко. Он ответил, что о такой должности, как «князь», не слышал и ни в друзьях, ни в коллегах князей не держит.

На прошлой неделе петербургский избирком начал электоральную реформу в городе: пока она заключается только в том, чтобы увеличить число территориальных комиссий. В начале октября Горизбирком направил в ЦИК предложения о том, как изменить законодательство, чтобы позволить государству без согласия самих муниципалитетов передавать полномочия по проведению местных выборов ТИКам — комиссиям, встроенным в избирательную вертикаль.