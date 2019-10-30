Пенсионер в трамвае устроил драку из-за желания присесть. С Руднева его забирали росгвардейцы

Житель Петербурга угодил в отделение полиции из-за скандала в трамвае, когда тот катился по Выборгскому району. Место пассажир выбивал себе кулаками.

О задержании 63-летнего местного жителя 30 октября сообщает региональное управление Росгвардии. Двое пассажиров трамвая повздорили накануне около пяти часов вечера, предметом спора стало единственное пустующее место. Перепалка началась, когда трамвай по проспекту Просвещения доехал до остановки на улице Руднева. Страсти накалились, и в итоге пенсионер треснул оппонента рукой по голове.

Другие пассажиры предпочли мужчин самостоятельно не разнимать и вызвали полицию. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны, пенсионера задержали и увезли в отдел. Пострадавший поехал в ближайшую травму.

В конце марта подобное в Красносельском районе закончилось ножевой раной. Подвыпивший пассажир настойчиво просил молодого человека уступить ему место, сел он уже с дырой в плече.



