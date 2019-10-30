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Город
30.10.2019 14:55
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«Бронка Групп» отважилась на строительство дома на Разночинной. У спикера Макарова есть моральное право на ответный ход

Структура «Бронки Групп» ООО «Орион» не убоялась парламентского запрета и начала строительство элитного жилого дома Family Loft на Большой Разночинной улице. Это случилось в день заседания в петербургском Заксобрании, спикер которого, Вячеслав Макаров, грозил рисковым карами и гарантировал участку статус сквера. Законопроект уже приняли в первом чтении.

«Бронка Девелопмент», которая является дочерней организацией «Бронки Групп», с 30 октября приступила к строительству элитного жилья. «Этап предполагает подготовку площадки после проведенного демонтажа, а также устройство шпунтового ограждения и свай методом статического вдавливания», – говорится на сайте холдинга. Оживление на площадке подтверждают также жители соседних домов.
 

Фото: Читатель «Фонтанки» Юрий
Фото: Читатель «Фонтанки» Юрий

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В октябре строительную площадку посетил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. Он раскритиковал проект и пообещал помешать его реализации с помощью механизма включения территории в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), пригрозив: «Попробуй кто выйди на эту стройку! Упаси боже здесь кто-то появится!». Статус сквера исключает на этом месте строительство жилого дома. Законопроект об «озеленении» участка «Бронки» Заксобрание приняло в первом чтении 16 октября.


Видео: Читатель «Фонтанки» Юрий

Включение частной территории в ЗНОП прямо противоречит законодательству. Спикер парламента и ранее использовал эту схему для борьбы с застройкой в Петроградском районе. Однако владельцы участков успешно оспаривали присвоение «зеленого» статуса в суде.

Учрежденная «Бронкой Групп» компания «Орион» получила разрешение на строительство Family Loft в июне 2018 года. В настоящее время разрешение является действующим. Конечными бенефициарами «Бронки Групп» являются внук экс-главы ФСО Евгения Мурова Никита и дочь генерала ФСБ в отставке Николая Негодова Наталья.

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