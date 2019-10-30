В Москве научились штрафовать водителей машин с иностранными номерами. Один накопил «писем счастья» на миллион

Госавтоинспекция Москвы научилась находить водителей машин с иностранными номерами и привлекать их к ответственности за нарушения ПДД, которые были зафиксированы комплексами фотовидеофиксации. Некоторые накопили постановлений на круглую сумму.

Как сообщает 30 октября Autonews со ссылкой на столичное управление ГИБДД, только за октябрь 2019 года в отношении владельцев машин с иностранными номерами было вынесено более 13 тысяч постановлений. Общая сумма штрафов превысила 15 миллионов рублей.

При этом в отношении некоторых водителей вынесли более 350 постановлений на общую сумму 500 тысяч рублей. А один владелец грузовика насобирал штрафов более чем на 1 миллион рублей – в отношении него вынесли сразу 403 постановления об административных правонарушениях.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце октября поручил МВД, Минтрансу, Минюсту, ФТС и ФСБ разработать меры для привлечения к ответственности за нарушения ПДД водителей с автомобильными номерами других государств. Ранее с таким же поручением выступил президент России Владимир Путин.

К примеру, из-за того, что в отсутствие соглашений с другими странами ГИБДД просто не знает, куда направлять квитанции о штрафах водителей с иностранными номерами, в 2018 году из 98 миллиардов рублей по штрафам Госавтоинспекция РФ взыскала только 65 миллиардов. В сентябре стало известно, что в России разработают систему, которая позволит отправлять «письма счастья» и владельцам таких машин. Соответствующее поручение ведомствам дал вице-премьер Максим Акимов.



