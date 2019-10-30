Большинство россиян мечтают перебраться в Петербург. Сами петербуржцы никуда ехать не хотят

Почти четверть граждан России рассматривают для себя возможность переезда в другой город. Среди самых популярных направлений для смены места жительства Санкт-Петербург, Москва и Краснодар.



«О переезде на постоянное место жительства в другой город России сейчас задумывается четверть россиян (25%) — чаще те, кому от 25 до 34 лет (40%)», – об этом 30 октября сообщается в исследовании ВЦИОМ.









Почти 15% опрошенных назвали Петербург тем местом, где они хотели бы начать новую жизнь. На втором месте по предпочтениям для переезда – столица, куда хотели бы перебраться 8%. Замыкает тройку Краснодар с 6%. При этом сами петербуржцы и москвичи (84%) никуда переезжать не планируют.

Около 20% заявили, что сменят место жительства в ближайшие год или два. В более далекой перспективе переезд запланирован еще у 20%. Среди причин, по которым россияне хотят уехать, безработица или удаленность работы (18%), более высокий уровень жизни на новом месте (15%) и экологические проблемы (13%).



