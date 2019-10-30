Путин наградил медалью совладельца «Максидома» и группы «Орими» Александра Евневича

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении петербургского предпринимателя Александра Евневича медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сведения об этом появились на этой неделе на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе речь идет о награждении предпринимателя, в числе других отмеченных президентом, «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Александр Евневич является сооснователем, совладельцем и генеральным директором компании «Орими Трэйд», которая производит чай под брендами «Принцесса Нури», Tess, Greenfield и кофе под марками «Жокей» и Jardin. Также бизнесмен является сооснователем и главным владельцем сети гипермаркетов «Максидом», которые специализируются на продаже стройматериалов и товаров для дома. Помимо этого, Евневич с партнерами контролирует петербургский банк «Объединенный капитал».

В «Рейтинге миллиардеров ДП-2018» Александр Евневич занимал 15-е место, его состояние оценивалось в 58,7 млрд рублей.



