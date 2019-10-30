Петербург обогнал Подмосковье по среднему размеру потребительского кредита. На очереди столица

Петербург занял второе место по среднему размеру потребительского кредита, обогнав Подмосковье и приближаясь к Москве. За третий квартал он увеличился в Северной столице на 9,2%.

Как сообщает 30 октября Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов в России составил 182,1 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 4,9%, или на 8,4 тыс. рублей.

Самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (416,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (310,8 тыс. рублей), Московской области (299,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (266,7 тыс. рублей) и Ленинградской области (216,5 тыс. рублей).



