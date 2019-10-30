ЗакС одобрил введение инвестиционного налогового вычета для обрабатывающей промышленности

В Законодательном собрании принят за основу законопроект о введении инвестиционного налогового вычета в Петербурге. Ожидается, что в экономику таким образом реинвестируют от 800 млн до 1 млрд в год.

Размер инвестиционного вычета по налогу на прибыль устанавливается на уровне 90% расходов на приобретение, создание, модернизацию и техническое перевооружение основных средств из категории "Машины и оборудование". Для предприятий железнодорожной отрасли, на которые данное ограничение не распространяется, устанавливается минимальный объем инвестиционных вложений в 500 млн руб.

21 октября проект был одобрен в Смольном.

Ранее комитет по экономической политике анонсировал введение этой меры.





Дело в том, что регионы потеряли возможность вводить льготы по налогу на прибыль, за исключением особых экономических зон. Налоговый вычет должен прийти на смену этим послаблениям.