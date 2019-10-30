Молодежная команда СКА выиграла 21 матч подряд. При установке рекорда МХЛ пострадали «Сахалинские акулы»

В пользу хоккейной команды «СКА-1946» завершился матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против «Сахалинских акул» в среду, 30 октября, в Южно-Сахалинске. Армейцы выиграли со счетом 3:2.

Отметим, что гости проигрывали после двух периодов с разницей в две шайбы. За «акул» забили Александр Баранов и Виктор Башлаев. В третьем периоде Михаил Козлов сначала сократил отставание, Александр Гордин сравнял, а Алексей Цыплаков закрепил результат.

Для «СКА-1946» эта победа стала 21-й в сезоне подряд — это лучший результат в истории МХЛ. Предыдущее достижение, 20 побед подряд, принадлежало «Омским Ястребам», которое они установили в сезоне 2013/14.

В чемпионате МХЛ «СКА-1946» занимают первое место в Западной конференции. На счету петербуржцев 40 очков и ни одного поражения.





Напомним, что у основной команды СКА дела идут пока не так хорошо.

«СКА-1946» дважды выходил в финал Кубка Харламова в 2015 и 2018 годах, но проигрывал титул в решающей серии.