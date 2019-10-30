Депутаты вступили в борьбу с «либерализацией» наркотиков. В Думу внесен закон об уголовной ответственности за пропаганду запрещённых веществ в Интернете

Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете внесли в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента 30 октября.

Законотворцы предлагают наказывать за пропаганду наркотиков штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Если же пропаганда осуществляется в Интернете или СМИ, то в качестве наказания предлагается штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время происходит «либерализация» отношения к наркотикам. «Неприятие «тяжёлых» наркотиков сменилось более лояльным отношением к другим, так называемым «новым», веществам. Распространение стали получать так называемые «мягкие» модели потребления («статусное», «контролируемое»), не ведущие к быстрому выпадению из социума, но имеющие серьёзные социальные последствия, создавая иллюзию безопасности потребления, увеличивая тем самым процент скрытой наркотизации», — пишут авторы законопроекта.

В тексте приводятся цифры задержанных с наркотическим опьянением на музыкальных мероприятиях в Петербурге в 2017 году. Так, на «Пиратской станции» выявили 17 человек под веществами, на фестивале Drum & Bass — 25 человек, на аналогичном концерте в одном из клубов Петроградского района 21 человек находился в состоянии наркотического опьянения.





«Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую», — сказал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что внесённый законопроект не имеет отношения к инициативе, предложенной Владимиром Путиным, это самостоятельное решение эсеров. «Это совершенно новая инициатива, еще только начинается работа над текстом», — «открестился» от документа Песков, которого цитирует «Медуза».

Ранее Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете. В Совете Федерации немедленно отреагировали на поручение главы государства и предложили наказывать за склонение к употреблению веществ реальным сроком лишения свободы — до 15 лет.