«Близко к эпидемии». Роспотребнадзор Петербурга выносит подпольный цех по поставке воды для кулеров

В Московском районе найдено помещение, откуда в розницу поставлялась питьевая вода в петербургские офисы. В бутыли ее наливали просто из крана, а этикеток хватало.

По информации «Фонтанки», днем 30 октября оперативники «потребительского» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка и сотрудники Управления Роспотребнадзора по Петербургу заглянули на территорию непонятного цеха на улице Сызранской, 23А.

Фотографии, полученные «Фонтанкой», вполне себе демонстрируют уровень производства бутилированной воды, поставляемой в офисы города. Наливали ее из-под крана, о какой-либо стерильности вряд ли задумывались.

– Говоря нашим языком, санитарно-эпидемиологическое благополучие налицо. Вернее, близко к эпидемии, – прокомментировал нашему изданию один из сотрудников.



