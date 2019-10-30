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Бизнес-трибуна
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30.10.2019 11:15
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Как выбрать банк для оформления ипотеки

Сориентироваться в многочисленных ипотечных программах бывает непросто. «Петербургская Недвижимость» составила подборку предложений ведущих банков, которая поможет найти наиболее подходящий и удобный вариант.

Как выбрать банк для оформления ипотеки

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"/ www.shutterstock.com

С низкой ставкой

Низкая ставка по ипотеке поможет сэкономить. Например, при оформлении в кредит 3 млн рублей на 20 лет разница всего в один процент может уменьшить переплату до 500 тысяч рублей.

Сейчас привлекательную ставку предлагает «Альфа-Банк» — от 8,49% при первом взносе от 20%1. У «Промсвязьбанка» минимальный первый взнос чуть меньше — от 15%, а ставка — от 8,45%2. В «Райффайзенбанке» можно получить кредит с процентной ставкой от 8,79% годовых и с первым взносом от 20%3

Однако программу не всегда стоит выбирать только исходя из размера ставки. К примеру, в банке с чуть более высоким процентом сервис может быть лучше, а возможностей для заемщиков — больше.

С небольшим первым взносом

Если накопить 15-20% от стоимости жилья не получилось, это не повод отказываться от покупки: многие банки предлагают программы с минимальным первым взносом всего 10%. Например, «Альфа-Банк» выдает кредиты на таких условиях со ставкой от 9,39%1, а ВТБ — от 9,7%4

Без первого взноса

Получить ипотеку также могут покупатели, у которых нет накоплений для оплаты первого взноса. К примеру, такой вариант подойдет тем, у кого есть вторичная недвижимость, которую можно продать после переезда в новую квартиру и частично или полностью погасить кредит.

Ипотеку с нулевым первым взносом предлагает «Банк Россия» — со ставкой от 12,0%5, и «Промсвязьбанк» — от 11,8%2

Для арендаторов

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"/ www.shutterstock.com
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"/ www.shutterstock.com

Выгоднее всего покупать квартиры в домах, которые недавно вышли в продажу и только-только начали строиться. Однако такое решение не всегда подходит тем, кто снимает жилье: одновременно вносить платежи по кредиту и платить аренду может быть непросто. Выход есть — ипотека в рассрочку. По такой программе ипотека выплачивается в два транша, а ежемесячные платежи в первый период меньше.

Так, «Сбербанк» предлагает сниженный платеж по ипотеке до окончания строительства дома со ставкой от 9,3% и первым взносом от 20%6. В банке «Уралсиб» можно оформить кредит с «легким» платежом срок от года до двух лет по ставке от 10,25%. Минимальный первый взнос — от 15%7.

Без формальностей

Иногда у заемщиков возникают сложности с предоставлением в банк справки о доходах от работодателя. Выход есть — ипотека по двум документам: нужен только паспорт и СНИЛС.

Кредит «без формальностей» предлагает «Альфа-банк»: со ставкой от 9,39% и первым взносом от 30%8. В банке ВТБ ипотеку на таких условиях можно оформить от 9%, первый взнос также от 30%9.

Для семей с детьми

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"/ www.shutterstock.com
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"/ www.shutterstock.com

Семьи с двумя или более детьми могут оформить ипотеку по программе с государственной поддержкой. Главное условие — второй или последующий ребенок должен родиться в период с 2018 по 2022 год. 

Выгодные кредиты семейным клиентам выдает «Россельхозбанк» — от 4,7% с первым взносом 20%10, а также «Газпромбанк» — от 4,9% и с первым взносом 20%11.  

В некоторых банках первый взнос можно полностью или частично оплатить материнским капиталом.

Бонус: на что еще обратить внимание

Стоимость страхования

У каждого банка есть список аккредитованных компаний, в которых заемщики могут оформить страхование жизни. Если вы выбираете между банками с минимальной разницей в ставках, стоит обратить внимание на стоимость страховки. Специалисты «Петербургской Недвижимости» рассчитают варианты, подберут наиболее выгодную программу страхования и напомнят, когда надо будет заключить новый договор, чтобы сохранить текущую ставку по кредиту.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"/ www.shutterstock.com
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"/ www.shutterstock.com

Зарплатный банк

Если вы сомневаетесь между несколькими банками с похожими условиями, есть смысл сделать выбор в пользу того, где открыт ваш зарплатный счет. Это даст определенные преимущества: при оформлении ипотеки не нужно будет предоставлять справку о доходах, вероятность одобрения выше, а беспроцентные переводы можно будет делать прямо с зарплатной карты.

«Петербургская Недвижимость» реализует квартиры в домах Setl Group на эксклюзивных условиях, а также предлагает покупателям проекты еще 40 застройщиков. Благодаря сотрудничеству «Петербургской Недвижимости» с ведущими банками клиенты могут оформить ипотеку на специальных условиях. Специалисты компании помогают покупателям собрать необходимые документы для подачи в банк, а затем выбрать наиболее подходящую из одобренных программ. Для покупателей бесплатны услуги, сопровождающие покупку квартиры: подбор планировки, просмотр жилого комплекса, оформление ипотеки и так далее.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

1. АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г., срок кредитования от 3 до 30 лет. Сумма кредита – от 600 тыс рублей до 25 млн. рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru.

2.ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014, срок кредитования от 3 до 25 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн. рублей. Подроебнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

3.АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г., срок кредитования от 1 года до 30 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 26 млн. рублей. Подроебнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

4. ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г., срок кредитования — от 1 до 30 лет. Сумма кредита – от 600 тыс рублей до 60 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

5. АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г., сумма кредита – от 300 тыс рублей до 8 млн. рублей. Срок кредитования от 1 года до 25 лет. Подроебнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://abr.ru

6. ПАО Сбербанк лицензия Банка России № 1481 от 11 августа 2015 года, срок кредитования — от 1 до 30 лет. Сумма кредита – от 300 000 рублей до 60 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

7. ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30, на срок от 12 до 24 месяцев предусмотрен пониженный платеж по кредиту, невыплаченные суммы процентов будут подлежать равномерной оплате в период после завершения льготного периода и до окончания срока кредита. Первоначальный взнос: от 15% стоимости недвижимости. Размер кредита: от 300 тыс до 50 млн рублей. Срок кредита: от 3 до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.uralsib.ru

8. Срок кредитования — от 3 до 20 лет. Сумма кредита – от 600 000 рублей до 10 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru.

9. Срок кредитования — от 1 до 30 лет. Сумма кредита – от 500 000 рублей до 30 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru.

10. АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г., срок кредитования — от 1 до 30 лет. Сумма кредита – от 100 000 рублей до 12 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rshb.ru

11. АО ГПБ лицензия Банка России №354 от 29.12.2014. Срок кредитования — от 1 до 30 лет. Сумма кредита – от 100 000 рублей до 12 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.gazprombank.ru/

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