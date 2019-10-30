Фото с места пожара в Ленобласти: дача с пятью жильцами выгорела полностью

Пятого погибшего нашли при разборе сгоревшей дачи во Всеволожском районе Ленобласти. Тело обгорело так сильно, что кому оно принадлежит, установить невозможно.

О том, что пятого погибшего обнаружили, днем 30 октября сообщает 47news. Ранее на пепелище нашли четверых, в том числе троих детей.

Опубликованы снимки и видео с места происшествия в Васкелово: деревянный дом сгорел полностью, от него ничего не осталось, кроме печного дымохода. В Болотный переулок, 4, приехало руководство областного Следкома. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.





Причины возгорания пока нет, официально личности погибших не установлены.

Напомним, дачный дом в садоводстве «Полиграфмаш» полыхал сегодня с шести утра. Жертвами пожара стали члены одной семьи, включая детей двух с половиной, пяти и восьми лет.