Стоимость акций «Газпрома» достигла максимума с 2008 года. Помогла «Сила Сибири»

В ходе торгов на Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,09% и составила 259 рублей. Компания не стоила так дорого с 2008 года.

«Газпром» начал дорожать 21 октября — на тот момент стоимость его акций составляла 228,54 рубля за штуку, а к 28 числу она выросла на 6,9% – до 244,4 рублей.

В последний раз акции стоили больше 250 рублей в кризисном 2008-м. После резкого скачка в мае того же года, акции начали дешеветь, а в октябре стоимость «Газпрома» достигла исторического минимума — 84 рубля за акцию.

Среди нынешних причин роста акций аналитики называют позитивные корпоративные новости. 29 октября компания резко подорожала после новостей о заполнении газопровода «Сила Сибири», по которому газ будет транспортироваться из Якутии в Китай — на закрытии торгов стоимость бумаг составила 253,1 рубль. Кроме того, акции сильно росли на информации об изменении дивидендной политики госкомпании.



