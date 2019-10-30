Депутаты одобрили включение в петербургский Горизбирком коммуниста Белякова. Раньше он светился в СМИ с «травматом» в руках

Законодательное собрание Петербурга одобрило постановление о назначении Андрея Белякова членом Петербургской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Он займет место покойного Николая Левшина.

Постановление принято на заседании ЗакСа 30 октября 44 голосами «за» при двух «против».

Андрей Беляков родился в 1987 году, он является секретарем Адмиралтейского районного отделения КПРФ. В 2015 году СМИ сообщали о том, что он стал участником конфликта в Невском районе, в ходе которого даже успел пострелять из травматического пистолета.

Напомним, Николай Левшин скончался 22 октября.

На последних выборах Андрей Беляков баллотировался в депутаты муниципалитета «Измайловский», но мандата не получил. Пять лет назад также безуспешно участвовал в выборах в соседнем «Екатерингофском», одновременно выдвигал свою кандидатуру в муниципалитет «Васильевский». Муниципальные выборы 2009 года, на которых он пытался стать депутатом «Коломны», тоже не принесли коммунисту мандата.



