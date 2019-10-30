Глава ЦИК Элла Памфилова: Работа над избирательной реформой в Петербурге продлится до середины декабря

К 18 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подведет окончательные итоги анализа нарушений, произошедших на муниципальных выборах в Петербурге. Вместе с петербургской комиссией ЦИК к этому моменту планирует выработать меры по оздоровлению избирательной системы города, заявила Элла Памфилова на заседании 30 октября.

Анализ прошедшей кампании, который уже провел по поручению ЦИК петербургский избирком, Эллу Памфилову устроил не вполне. Как ранее писала «Фонтанка», городская комиссия признала неудовлетворительной работу 16 избиркомов муниципальных образований (ИКМО) и решила обратиться в суд с требованием расформировать четыре из них. Главной причиной нарушений на муниципальных выборах председатель Горизбиркома Виктор Миненко, выступая на заседании ЦИК, назвал низкий уровень компетенции сотрудников муниципальных комиссий и распространение среди них ошибочных толкований норм закона.

«Вы четыре комиссии расформировываете. А что вы собираетесь делать с теми, чью деятельность вы признали неудовлетворительной?» – спросила Элла Памфилова. Перечень ИКМО, чью работу в петербургском избиркоме раскритиковали, председатель ЦИК сочла неполным, а в результатах самого анализа «многие вещи не увидела и не услышала». В частности, она возмутилась отсутствием реакции на работу комиссии муниципалитета «Черная речка», которая отказалась регистрировать кандидата от «Справедливой России» Павла Чупрунова даже по требованию суда.

ЦИК поручил петербургскому избиркому до 10 декабря провести новый анализ нарушений на выборах — на этот раз совместно с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым и членами организации «Наблюдатели Петербурга». «К сожалению, не комиссия петербургская, а уполномоченный и общественная организация сделали хороший, глубокий анализ и представили системные глубокие материалы. По ним надо предметно пройтись», – объяснила Элла Памфилова.



