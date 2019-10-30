Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении бюджет территориального фонда ОМС
Законодательное собрание Петербурга приняло за основу проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). В 2020-м году его объем составит 119 млрд рублей.
Бюджет фонда 30 октября одобрили 46 голосами за. Ранее проект был одобрен правительством Петербурга.
Подушевой норматив на оказание бесплатной медицинской помощи составит 18 974 рубля, при федеральном показателе в 12 697 рублей.
Всего в Петербурге 5,7 млн застрахованных граждан, с ними будут работать 372 медицинские организации.