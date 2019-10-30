Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении бюджет территориального фонда ОМС

С 1 по 3 ноября Группа компаний «КВС» участвует в традиционной «Ярмарке Недвижимости» в Экспофоруме. На стенде компании под номером «Г13» можно будет забронировать квартиру с приятными бонусами, получить консультацию по ипотеке и познакомиться с выгодными предложениями жилья на старте продаж.