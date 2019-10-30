Бывшего полузащитника «Зенита» Маркизио ограбили в собственном доме. Преступники угрожали спортсмену и его жене оружием

На семью бывшего полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио напали вооруженные грабители. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, преступление произошло в минувший понедельник, 29 октября, около 19:30 по местному времени.

В дом футболиста в Виново ворвались четверо вооруженных мужчин. Грабители сразу стали угрожать Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой. Футболист отдал им деньги и драгоценности, после чего нападающие ретировались.

Сразу после этого Маркизио сообщил об ограблении в полицию. Ведется расследование.

33-летний Маркизио в октябре завершил карьеру игрока. Его последним клубом был «Зенит».

Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года на правах свободного агента. Он провел 18 матчей за петербуржцев, в которых забил 2 гола. В последний раз он принимал участие в официальном матче 12 февраля, выйдя на замену в конце игры лиги.



