«Я женщина, я невиновна, больше не могу в СИЗО». Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга встретят Новый год за решёткой, прения буксуют

Московский окружной военный суд на три месяца продлил меру пресечения обвиняемым в подрыве поезда в петербургском метро. Единственная женщина среди фигурантов на перспективу возвращения в изолятор отреагировала истерикой.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 30 октября тройка военных судей на выездном заседании на Кирочной улице не смогла перейти к прениям из-за болезни одного из адвокатов Аброра Азимова. Его вторая защитница вступила в дело в сентябре, знакомство с материалами продвигается медленно. Адвокат Доржиева освоила около половины из 140 томов и не считает, что в настоящее время может осуществлять квалифицированную юридическую помощь. Младший из братьев Азимовых без погрузившегося в дело защитника просит прения не начинать.

Прокурор Надежда Тихонова согласилась, что это бы нарушило право на защиту, и, с учётом сроков болезни адвоката Канцеровой, заявила ходатайство о продлении подсудимым содержания под стражей. Адвокаты единым фронтом выступили против: судебное следствие окончено, фигуранты не могут повлиять на ход процесса, держать их в изоляторе необходимости нет.

«Невиновную женщину держат, Ваша честь, а ещё продление происходит. Я невиновна, я женщина и не могу в СИЗО, мучаюсь. Это издевательство над человеческой жизнью», – расплакалась Шохиста Каримова. Суд дал ей десять минут на то, чтобы успокоиться. Её соседи по скамье высказались против того, чтобы задерживаться в изоляторе, менее эмоционально.





Суд ходатайство прокурора удовлетворил, содержание под стражей фигурантам продлено до 12 февраля следующего года. Смягчение меры сочтено невозможным, обстоятельства, при которых она была избрана, не потеряли актуальности. Прения, которые предполагалось начать 28 октября, отложены на 14 ноября.

Дело слушается в Петербурге с апреля, судебное следствие завершено 24 октября.

Взрыв в вагоне поезда на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» произошёл 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, в том числе 22-летний Акбарджон Джалилов, которого считают автором взрыва. 11 его предполагаемых пособников задержали в Москве и Петербурге, под арестом они содержатся два с половиной года.