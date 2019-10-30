А не будут голосовать — лишим инвестиций. Мэр Краснотурьинска объяснил, как любовь к кандидатам от партии власти помогает получить деньги из бюджета

Город Краснотурьинск в Свердловской области лишился инвестиций на 300 млн рублей из-за плохого результата на выборах бывшего биатлониста Антона Шипулина («Единая Россия»). По крайней мере, так считает глава города Александр Устинов, пишет 30 октября «Вечерний Краснотурьинск».

Устинов выступил с речью на встрече с профсоюзными активистами городских предприятий.

«8 сентября были выборы, а 13 сентября мы с [председателем гордумы] Светланой Бидонько пошли на согласительные комиссии. На комиссии мы выходили с дополнительным финансированием: строительство школы №?2, строительство лыжероллерной трассы, продолжение строительства стадиона "Маяк" и другими проектами, но из 368 млн нам оставили 68. Я объясню почему. Здесь все четко прослеживается. Если Волчанка голосовала за кандидата от власти (за Шипулина, — 65%), то им при бюджете [города] в 600 млн дали 300. Почти 50% от бюджета!» — объяснил мэр Краснотурьинска.

Если следовать логике Устинова, то город получит из областного бюджета только 5% от местного. А Качканар, где голосовали за кандидата от партии власти еще хуже, – только 2%.





«Мы можем по-разному относиться к партии власти, мы можем по-разному относиться к кандидатам от партии власти, но на сегодняшний момент, мои дорогие друзья, вот яркий результат отношения к городу Краснотурьинску со стороны власти, выраженный в четком финансовом отношении. На сегодняшний момент, когда мы стали четвертыми снизу (по числу проголосовавших за Шипулина. — Прим. ред.), у нас будущего нет с точки зрения финансов, и мы уходим, как в 2009–2012 годах, просто на содержание: зарплата, коммуналка и никаких инвестиций», — подытожил Александр Устинов.

Отметим, на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу 8 сентября победил кандидат от «Единой России» Антон Шипулин, он набрал 41,41%.