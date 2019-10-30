Инспекторы ДПС вернули петербуржцу погнавшуюся за кошкой овчарку

Петербургские дорожные инспекторы помогли вернуть домой потерявшуюся овчарку. Полицейские заметили, что породистая собака в ошейнике была на улице без хозяина. Оказалось, что искали ее уже несколько часов.

Как сообщает 30 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО в официальной группе «ВКонтакте», около пяти часов утра 27 октября инспекторы ОБ ДПС №5 ГИБДД капитан полиции Станислав Барановский и старший лейтенант полиции Дмитрий Ротько, неся службу в Выборгском районе Петербурга, заметили немецкую овчарку в ошейнике, которая находилась на улице без хозяина. Полицейские остановились и подошли к собаке. На ошейнике был кулон с адресом и телефоном хозяина, и инспекторы доставили животное к владельцам.

Оказалось, что вечером во время прогулки собака вырвалась из рук хозяина, погнавшись за кошкой. Владельцы искали ее сами, но безрезультатно. Несколько часов собака бродила по внутриквартальным территориям, пытаясь найти путь домой, тогда-то ее и обнаружили сотрудники ДПС.

Хозяин овчарки обратился в региональное Управление ГИБДД с благодарностью инспекторам «за ответственное исполнение служебных обязанностей и неравнодушие», сообщают в ведомстве.



