У «Аллегро» снова проблемы в Финляндии. На пути в Россию встал лось

Скоростной поезд «Аллегро» 784 из финской столицы в Петербург встал около местечка Кайпиайнен рядом с городом Коувола.

«Аллегро» 784 из Хельсинки в Санкт-Петербург опаздывает примерно на 30 минут из-за наезда на животное», – рассказали 30 октября в финской железнодорожной компании VR.

Железнодорожники заверили, что в данный момент на место едет спасательная служба.

В социальных сетях сообщают, что состав врезался в лося.

При этом только утром 30 октября финские железнодорожники смогли полностью восстановить движение поездов между Россией и Суоми после вчерашней аварии.



