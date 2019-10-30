«Силовые машины» судятся с Вьетнамом из-за 250 млн долларов. Виноваты санкции

Петербургские «Силовые машины» через суд требуют от Вьетнама 250 млн долларов, потраченных на создание ТЭС «Лонг-Фу-1». Проект остановило попадание компании в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.

Как сообщает РБК 30 октября, иск был подан в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) после того, как вьетнамская сторона проигнорировала приглашение Минэкономразвития к переговорам на уровне правительств.

Официально на предприятии обращение в суд еще не комментировали. «Фонтанка» направила запрос.

Напомним, точечные санкции против «Силовых машин» ввели 26 января 2018 года в связи с событиями на Украине и поставкой турбин в Крым. В компании говорили, что санкции незаконны, а причины для них «являются надуманными и абсолютно не соответствуют действительности». На совещании в Петербурге владелец предприятия Алексей Мордашов просил у Дмитрия Медведева помощи государства с доступом на внешний рынок, а также преференций на внутреннем рынке.



