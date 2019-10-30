Aurus показал лимузин в защите от выстрелов из снайперской винтовки. У «гражданских» такого нет

Фотографии «гражданской» версии лимузина Aurus Senat L700 с пакетом бронирования VR8/VR10 опубликовал 30 октября Instagram российского бренда. VR10 – это высшая степень защиты среди гражданских бронеавтомобилей.

Эта броня способна выдержать выстрелы большинства бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль, в том числе снайперской винтовки Драгунова (СВД), пишет Autonews. Конструкция автомобиля усилена бронированными пластинами, стальными сплавами и элементами из кевлара. Пока подобные машины есть только в кремлевском гараже особого назначения, а первые «гражданские» варианты «Ауруса» доберутся до заказчиков не ранее 2020 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в октябре сообщил, что на Aurus поступило более 600 предзаказов. В частности, всю линейку представительских автомобилей решил приобрести президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Продажи начнутся в 2021 году, за год планируется реализовать около 50 люксовых автомобилей. В базовой комплектации такая машина стоит около 18 миллионов рублей.





Владимир Путин впервые приехал на отечественном лимузине на собственную инаугурацию в мае 2018 года. Он остался доволен и решил использовать его и впредь. В семейство Aurus входят кабриолет, седан, лимузин и минивэн. В будущем она должна пополниться кроссовером, мотоциклом и вертолётом. В 2021 году в Минпромторге рассчитывают выйти на выпуск 500 машин, а затем нарастить производство до 5 тысяч.