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Авто
30.10.2019 13:18
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Aurus показал лимузин в защите от выстрелов из снайперской винтовки. У «гражданских» такого нет

Фотографии «гражданской» версии лимузина Aurus Senat L700 с пакетом бронирования VR8/VR10 опубликовал 30 октября Instagram российского бренда. VR10 – это высшая степень защиты среди гражданских бронеавтомобилей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бронированный AURUS SENAT Limousine – наглядная демонстрация достижений российских инженеров в сегменте защищенных автомобилей. AURUS SENAT Limousine предлагает высочайший уровень защищенности всех пассажиров. Пакет бронирования – VR8/VR10. The armored AURUS SENAT Limousine is of the incarnation of Russian engineers' achievements in this field. AURUS SENAT Limousine provides the highest level of protection for all the passengers. Armoring package – VR8/VR10. фото:@minpromtorg ?aurusmotors.com #Aurus #Аурус

Публикация от AURUS Russia (@aurus_russia)

Эта броня способна выдержать выстрелы большинства бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль, в том числе снайперской винтовки Драгунова (СВД), пишет Autonews. Конструкция автомобиля усилена бронированными пластинами, стальными сплавами и элементами из кевлара. Пока подобные машины есть только в кремлевском гараже особого назначения, а первые «гражданские» варианты «Ауруса» доберутся до заказчиков не ранее 2020 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в октябре сообщил, что на Aurus поступило более 600 предзаказов. В частности, всю линейку представительских автомобилей решил приобрести президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Продажи начнутся в 2021 году, за год планируется реализовать около 50 люксовых автомобилей. В базовой комплектации такая машина стоит около 18 миллионов рублей.


Владимир Путин впервые приехал на отечественном лимузине на собственную инаугурацию в мае 2018 года. Он остался доволен и решил использовать его и впредь. В семейство Aurus входят кабриолет, седан, лимузин и минивэн. В будущем она должна пополниться кроссовером, мотоциклом и вертолётом. В 2021 году в Минпромторге рассчитывают выйти на выпуск 500 машин, а затем нарастить производство до 5 тысяч.

 

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