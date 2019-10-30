Вячеслав Макаров о борьбе единороссов за кресло главы МО: Личные амбиции здесь неуместны

Глава регионального отделения «Единой России», спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что наблюдает за ситуацией в муниципалитетах, где его однопартийцы продолжают борьбу за пост главы. Так спикер парламента Петербурга 30 октября в ходе брифинга в Мариинском дворце прокомментировал ситуацию с выборами главы МО «Красное Село». Это кресло два месяца не могут поделить между собой депутаты от «Единой России» Евгений Мареев и Юрий Голдов.

«У нас таких три муниципальных образования, в которых еще продолжается дискуссия по выборам главы муниципального образования. С одной стороны, конечно, это нормальное явление, когда в спорах, дискуссиях, диспутах рождается истина... Но чтобы это не мешало каждодневной, повседневной, терпеливой работе. Безусловно, мы сейчас внимательно смотрим за этой ситуацией, анализируем ее и постараемся сделать так, чтобы ситуация вошла в конструктивное русло и благополучно разрешилась», – сообщил председатель Заксобрания журналистам.

Он подчеркнул, что претенденты на пост глав советов должны сначала «думать о Родине, а потом о себе» и чувствовать «боль, трудности, проблемы окружающих». Личные амбиции здесь абсолютно неуместны, добавил спикер.



