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Строительство
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30.10.2019 13:01
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В Невском районе появилась новая дорога

В Невском районе появилась новая дорога

Группа ЦДС

Группа ЦДС завершила строительство внутриквартального проезда в жилом комплексе ЦДС «Приневский». Дорога протяженностью 280 м соединяет объект с Приневской улицей, ведущей к Октябрьской набережной.

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию участок внутриквартальной улично-дорожной сети на территории жилого комплекса ЦДС «Приневский». Протяженность нового участка составляет 280 м. Дорога проложена от корпуса 6 жилого комплекса ЦДС «Приневский» до Приневской улицы, соединяющей Октябрьскую набережную и Кольцевую автодорогу (КАД).

Новый внутриквартальный проезд имеет 2 полосы движения и оснащен тротуарами шириной 1,5 м. На всем протяжении участка подключены опоры освещения и устроена ливневая канализация. На дороге организованы пешеходные переходы, установлены искусственные неровности («лежачие полицейские») и дорожные знаки.

Внутриквартальный проезд, ведущий на Приневскую улицу, станет еще одним выездом из жилого комплекса, параллельным Русановской улице.

ЦДС «Приневский» — проект комплексного освоения территории, расположенный на правом берегу Невы в юго-восточной части Невского района Санкт-Петербурга. Жилой квартал включает восемь 24-х этажных жилых домов общей площадью около 300 тысяч кв. м. Проект рассчитан на 9 тысяч жителей. На благоустроенной территории также расположатся детские сады, среднеобразовательная школа, поликлиника. Проектом предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест, а также просторные гостевые парковочные зоны. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в едином архитектурном стиле.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Приневский» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/

 

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