«У меня было ощущение...» Маргарита Симоньян рассказала, чего испугалась во время интервью с солсберецкими туристами Петровым и Бошировым
Главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла подноготную интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Великобритания считает причастными к попытке отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«В какой-то момент я испугалась, что они [Петров и Боширов] сейчас встанут и уйдут. <... > Они в какой-то момент высказали мне свою обиду. Они сказали фразу, я дословно ее не вспомню <...> «Мы к вам пришли, мы думали, вы будете нас защищать, а вы тут на нас нападаете, как будто мы у прокурора», – рассказала Маргарита Симоньян в вышедшем 30 октября на YouTube-канале Ксении Собчак интервью.
Редактор RT в ответ предполагаемым отравителям подчеркнула, что она журналист, а не адвокат. «И я им тогда ответила: «А почему вы думали, что я буду вас защищать? Я просто задаю вам вопросы», – отметила Симоньян.
По ее словам, единственное, что она поменяла бы в прошедшем интервью, – это предварительный поход к косметологу, а помимо этого, «все сделала бы точно так же». Главный редактор RT не считает, что она «не дожала» интервьюеров. Она также назвала «бредом сумасшедшего» предложение, что вопросы и ответы записывались в разных местах и в разное время. Симоньян подчеркнула, что не хотелось делать «супер-дупер киношного интервью», так как интервьюеры попросили «меньше людей».
«У меня было ощущение, что они говорят не все, как есть. При этом у меня было стойкое ощущение, что «страшными сотрудниками спецслужб», которые пытались отравить Скрипалей, они не являются», – резюмировала редактор RT.
Во время интервью Ксении Собчак Симоньян также продемонстрировала кабинет, где она общалась с Петровым и Бошировым. «Это не было, как писали в соцсетях, конспиративной квартирой», – отметила Симоньян.
Справка:
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
По версии британской стороны, к отравлению причастны граждане России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их возможные настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они якобы служат в Главном управлении Генштаба Минобороны. Сами же Петров и Боширов настаивали, что являются предпринимателями, которые ездили в Англию как туристы.