«У меня было ощущение...» Маргарита Симоньян рассказала, чего испугалась во время интервью с солсберецкими туристами Петровым и Бошировым

Главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла подноготную интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Великобритания считает причастными к попытке отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«В какой-то момент я испугалась, что они [Петров и Боширов] сейчас встанут и уйдут. <... > Они в какой-то момент высказали мне свою обиду. Они сказали фразу, я дословно ее не вспомню <...> «Мы к вам пришли, мы думали, вы будете нас защищать, а вы тут на нас нападаете, как будто мы у прокурора», – рассказала Маргарита Симоньян в вышедшем 30 октября на YouTube-канале Ксении Собчак интервью.

Редактор RT в ответ предполагаемым отравителям подчеркнула, что она журналист, а не адвокат. «И я им тогда ответила: «А почему вы думали, что я буду вас защищать? Я просто задаю вам вопросы», – отметила Симоньян.

По ее словам, единственное, что она поменяла бы в прошедшем интервью, – это предварительный поход к косметологу, а помимо этого, «все сделала бы точно так же». Главный редактор RT не считает, что она «не дожала» интервьюеров. Она также назвала «бредом сумасшедшего» предложение, что вопросы и ответы записывались в разных местах и в разное время. Симоньян подчеркнула, что не хотелось делать «супер-дупер киношного интервью», так как интервьюеры попросили «меньше людей».





«У меня было ощущение, что они говорят не все, как есть. При этом у меня было стойкое ощущение, что «страшными сотрудниками спецслужб», которые пытались отравить Скрипалей, они не являются», – резюмировала редактор RT.

Во время интервью Ксении Собчак Симоньян также продемонстрировала кабинет, где она общалась с Петровым и Бошировым. «Это не было, как писали в соцсетях, конспиративной квартирой», – отметила Симоньян.