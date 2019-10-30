Получившего четыре года колонии за подкинутый грамм наркотика москвича освободили. Верховный суд внял европейским коллегам

Президиум Верховного суда России постановил освободить из колонии жителя столицы Александра Борисова. Он отбывает срок в Тамбовской области за найденный у него в кармане сверток с психотропом.

Об отмене приговора 30 октября в своем Telegram-канале сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Как рассказали защитники москвича, Верховный суд откликнулся на возмущение Европейского суда по правам человека, который в июле этого года увидел в приговоре множество нарушений и обязал Борисова освободить с компенсацией в 9 тысяч евро.

Приговор – четыре года лишения свободы – Борисов услышал 22 сентября, апелляция в Мосгорсуде его не изменила. В колонии в Тамбовской области он почти год, с зимы 2016 находился в изоляторе.

Москвича и его друга задержали 17 февраля 2016 года, когда они выходили из парадной дома на улице Софьи Ковалевской, следует из решения суда. Молодых людей встретили пять человек, затолкали обратно в парадную и начали обыск. Приятель Борисова существенного интереса не вызвал, его поверхностно осмотрели и вскоре отпустили. Проверяли карманы осужденного щепетильней, пока не нашли два свертка с белым порошком общей массой 1,2 грамма. «В неустановленное следствием время, но не позднее 20 часов 15 минут, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица, незаконно, с целью личного употребления, без цели сбыта, приобрел порошкообразное вещество», – рассказывало следствие о происхождении наркотика.

Борисов с самого начала не признавал вину, отказывался сотрудничать и кого-либо «сдавать», его друг изменил показания уже в суде и подтвердил версию с подбросом. На суде выступали оперативники и понятые, приговор выносили в том числе на основе протокола досмотра. Годом ранее у Борисова уже была условная судимость за аналогичное.



