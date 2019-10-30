В Астрахани умерла самая пожилая россиянка. Ей было 123 года

Старейшая жительница России умерла в Астраханской области. Танзиле Бисембеевой было 123 года.

Как рассказал 30 октября ТАСС глава Красноярского района Нургали Байтемиров, долгожительницу провожали в последний путь всем поселком Алча, где она жила.

«Нашу долгожительницу в районе знали, уважали и любили», – отметил Байтемиров.





В селе Исламгазы в Астраханской области в возрасте 123 лет умерла Танзиля Бисембеева.

В 2016 году ее внесли в Книгу рекордов России как старейшего жителя Земли. pic.twitter.com/Qh10yKpTCj — Krychek (@Krychek5) 30 октября 2019 г.

Брат Бисембеевой Шинтас добавил, что похороны состоялись 26 октября.

«В последнее время она уже не выходила на улицу, мало разговаривала, больше лежала. Но всех родственников узнавала», – рассказал мужчина.

На век Танзили Бисембеевой пришлись две революции, две мировые войны, создание и распад Советского Союза, перестройка. Пережить все это, очевидно, помог оптимизм, который отмечают родственники.

Родившаяся 14 марта 1896 года россиянка была признана самым пожилым человеком страны в январе этого года. В мире старше нее была только 127-летняя Нану Шаова из Кабардино-Балкарии, которой не стало в январе.

Танзиля Бисембеева вырастила четверых детей. Она смогла увидеть 10 внуков, 13 правнуков и 2 праправнуков.



