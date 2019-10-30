День народного единства снова заставил спикера петербургского ЗакСа Макарова вспомнить про телебонящих

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров в преддверии Дня народного единства снова вспомнил о колыхающих и телебонящих. Еще виноват Горбачев.

Вопрос о предстоящем празднике Макаров поднял 30 октября в ходе брифинга. Он отметил, что самых значительных побед Россия достигала, когда была едина.

«И не дай бог, если где-то кто-то попытается, слово я уже употреблял, колыхнуть, подстрекать, телебонить, нарушая единение наций и этнических групп или по религиозному признаку, - заявил спикер. – Я еще раз напомню про историю Российской империи. Те потрясения, которые произошли в 1917 году, я уже не говорю про более поздний период, 1991 год, развал Советского Союза из-за безумства отдельных ее лидеров и Горбачева... Нарушено было единение, страну бросили в гражданскую войну».

Напомним, 2 октября на заседании ЗакСа Макаров, рассуждая о бархатных революциях, призвал депутатов не колыхать ситуацию. «Не может председатель комиссии по культуре зажигать с Навальным, – обратился Макаров к депутату Максиму Резнику. – Вы хотите сюда повестку перенести? Город Санкт-Петербург спокойно живет последние годы. Зачем колыхать и телебонить?»

Позже пресс-служба спикера разослала разъяснение экзотического термина. А Резнику пришлось покинуть пост председателя комиссии по культуре.



